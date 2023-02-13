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33 минуты назад

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек купили дом за $34,5 млн

Газета.Ru

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек купили дом в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает Daily Mail.

Лопес и Аффлек купили дом за $34,5 млн
Фото: Газета.RuГазета.Ru

После почти двух лет поисков жилья, пара наконец остановила свой выбор на особняке с семью спальнями и тринадцатью ванными комнатами в престижном районе Пасифик Палисейдс в Лос-Анджелесе. В новом доме супругов есть кинотеатр, тренажерный зал, бассейн, винный погреб, оздоровительный спа-центр и гараж на шесть машин. Сообщается, что Лопес и Аффлек заплатили за поместье $34,5 млн.

В июле прошлого года Дженнифер Лопес и Бен Аффлек поженились спустя 20 лет после первой помолвки. Этот брак стал для Лопес четвертым. В 1997-1998 годах она была замужем за официантом Охани Ноа, а с 2001 по 2002 год состояла в браке с танцором Крисом Джаддом. Ее третьим мужем стал певец Марк Энтони: они поженились в 2004 году, в 2008-м у них родились близняшки Макс и Эмми, а в 2014-м они развелись. Что касается Аффлека, он был женат лишь однажды — на актрисе Дженнифер Гарнер — с 2005 по 2018 год. У бывших супругов есть трое общих детей: 17-летняя Вайолет, 13-летняя Серафина и 10-летний Сэмюэль.

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