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7 минут назад

Айза-Лилуна Ай и Гуф помирились и достигли договоренностей в конфликте

Super.ru

Удивительное (да и радостное, что уж там) рядом. Кажется, бывшие супруги Айза-Лилуна Ай и рэпер Гуф вышли на мировую. Как сегодня сообщила блогер в своем Telegram-канале, они сели и откровенно обсудили ключевые разногласия. Примечательно, что переговоры прошли на высоком уровне — при участии модератора в лице Ольги Долматовой (сестры Гуфа). «С нами еще была Оля Долматова, которая выступила неким адвокатом и свидетелем всех наших бесед, чтобы никто из нас не смог вывернуть разговор в свою пользу. За что Оле большое спасибо», — написала Айза.

Айза-Лилуна Ай и Гуф достигли договоренностей в конфликте
Фото: Super.ruSuper.ru

Так, в процесс обсуждения экс-супруги выяснили, что в тот злополучный день, когда Айза предложила Гуфу напополам оплачивать школу на Бали для их общего сына Сэма, папа был немного пьян и все не так понял. «Он подумал, что я прошу у него миллионы рублей на школу. Не понял или не увидел, что миллионы в рупиях, а рядом цена в долларах», — сообщила девушка. Вон оно что, оказывается! Так что средства на школу получены, документы уже поданы, мама и ребенок счастливы, а отец не разорен!

Ну и самая главная из достигнутых договоренностей: родители «впервые решили, что звездный папа теперь будет ежемесячно отправлять деньги на Сэма и стараться чаще проводить с ним время».

Айза подчеркивает, что случившийся откровенный разговор с Гуфом не означает, что отныне они друзья. Отношения по-прежнему натянутые, но теперь, по крайне мере, в них есть место диалогу. «Дружбы у нас быть не может. Минимальный диалог по Сэму может быть, если никто из окружения Леши этому противиться не будет. Я рада, что Сэм побыл немного с папой, и надеюсь, что у Леши получится выделять для сына время на удобных для Сэма условиях. Есть темы, которые мы с Лешей вряд ли сможем решить из-за тех или иных ситуаций и людей, но вчера у нас получилось честно и откровенно поговорить», — расставила точки на i Айза-Лилуна Ай.

Звёзды,Гуф,
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