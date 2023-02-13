Айза-Лилуна Ай и Гуф достигли договоренностей в конфликте

Удивительное (да и радостное, что уж там) рядом. Кажется, бывшие супруги Айза-Лилуна Ай и рэпер Гуф вышли на мировую. Как сегодня сообщила блогер в своем Telegram-канале, они сели и откровенно обсудили ключевые разногласия. Примечательно, что переговоры прошли на высоком уровне — при участии модератора в лице Ольги Долматовой (сестры Гуфа). «С нами еще была Оля Долматова, которая выступила неким адвокатом и свидетелем всех наших бесед, чтобы никто из нас не смог вывернуть разговор в свою пользу. За что Оле большое спасибо», — написала Айза.

Фото: Super.ru Super.ru

Так, в процесс обсуждения экс-супруги выяснили, что в тот злополучный день, когда Айза предложила Гуфу напополам оплачивать школу на Бали для их общего сына Сэма, папа был немного пьян и все не так понял. «Он подумал, что я прошу у него миллионы рублей на школу. Не понял или не увидел, что миллионы в рупиях, а рядом цена в долларах», — сообщила девушка. Вон оно что, оказывается! Так что средства на школу получены, документы уже поданы, мама и ребенок счастливы, а отец не разорен!

Ну и самая главная из достигнутых договоренностей: родители «впервые решили, что звездный папа теперь будет ежемесячно отправлять деньги на Сэма и стараться чаще проводить с ним время».