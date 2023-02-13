Орлов критически высказался в адрес Ивлеевой

Стендап-комик Сергей Орлов раскритиковал деятельность блогера Насти Ивлеевой. Он отметил, что не понимает девушку.
Орлов не оценил шоу Ивлеевой под названием «Королевские кобры». Он также подчеркнул, что ему не понравился проект «Блогеры и дороги» (проект, где представители шоу-бизнеса путешествуют по небольшим городам и деревням в России).
«Это какое-то просто желание быть всегда в струе, оно всегда видно — и когда человек чересчур хочет быть в струе», — высказался юморист в рамках YouTube-шоу Петра Плоскова.
Ранее Орлов раскрыл сумму своего гонорара. По его словам, за одно выступление он полкчает от 200 до 250 тысяч рублей.