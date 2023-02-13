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24 минуты назад

Комик Сергей Орлов критически высказался в адрес Насти Ивлеевой

Слово и Дело

Стендап-комик Сергей Орлов раскритиковал деятельность блогера Насти Ивлеевой. Он отметил, что не понимает девушку.

Орлов критически высказался в адрес Ивлеевой
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Орлов не оценил шоу Ивлеевой под названием «Королевские кобры». Он также подчеркнул, что ему не понравился проект «Блогеры и дороги» (проект, где представители шоу-бизнеса путешествуют по небольшим городам и деревням в России).

«Это какое-то просто желание быть всегда в струе, оно всегда видно — и когда человек чересчур хочет быть в струе», — высказался юморист в рамках YouTube-шоу Петра Плоскова.

Ранее Орлов раскрыл сумму своего гонорара. По его словам, за одно выступление он полкчает от 200 до 250 тысяч рублей.

Звёзды,Сергей Орлов,
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