Орлов критически высказался в адрес Ивлеевой

Стендап-комик Сергей Орлов раскритиковал деятельность блогера Насти Ивлеевой. Он отметил, что не понимает девушку.

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Орлов не оценил шоу Ивлеевой под названием «Королевские кобры». Он также подчеркнул, что ему не понравился проект «Блогеры и дороги» (проект, где представители шоу-бизнеса путешествуют по небольшим городам и деревням в России).

«Это какое-то просто желание быть всегда в струе, оно всегда видно — и когда человек чересчур хочет быть в струе», — высказался юморист в рамках YouTube-шоу Петра Плоскова.