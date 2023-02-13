Боня ответила на обвинения в фотошопе снимком в купальнике

Телеведущая и блогер Виктория Боня ответила на критику хейтеров, обвиняющих ее в фотошопе. Соответствующий пост звезда опубликовала в своих социальных сетях.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

43-летняя Виктория Боня поделилась в личном блоге фотографиями и видео, сделанными во время отдыха на Мальдивах. Бывшая звезда «Дома-2» предстала перед подписчиками в откровенном купальнике, подчеркивающем все изгибы тела. Таким образом телеведущая ответила на критику недоброжелателей, которые убеждены, что она ретуширует свои фотографии.

«Фотошоп, говорили они, у нее не такая фигура. Даже находили старые фото и прикладывали рядом, чтобы проще жилось», — подписала видео Боня.