Боня ответила на обвинения в фотошопе снимком в купальнике

Телеведущая и блогер Виктория Боня ответила на критику хейтеров, обвиняющих ее в фотошопе. Соответствующий пост звезда опубликовала в своих социальных сетях.
43-летняя Виктория Боня поделилась в личном блоге фотографиями и видео, сделанными во время отдыха на Мальдивах. Бывшая звезда «Дома-2» предстала перед подписчиками в откровенном купальнике, подчеркивающем все изгибы тела. Таким образом телеведущая ответила на критику недоброжелателей, которые убеждены, что она ретуширует свои фотографии.
«Фотошоп, говорили они, у нее не такая фигура. Даже находили старые фото и прикладывали рядом, чтобы проще жилось», — подписала видео Боня.
За несколько часов пост Виктории набрал более двухсот тысяч лайков и сотни восторженных комментариев. «Роскошное тело», «Как в 43 можно быть такой конфеткой», Невероятно красивая фигура, ты молодец», «Какие ноги», «Самая красивая женщина! Пример для всех», «Вы — мой пример для подражания», — написали пользователи сети.