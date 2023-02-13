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1 минуту назад

Звезда турецкого сериала «Запретная любовь» стала мамой во второй раз

Super.ru

Звезда турецкого сериала «Запретная любовь» 32-летняя Хазал Кая стала мамой во второй раз. Местные СМИ пишут, что буквально еще вчера знаменитость помогала пострадавшим после страшного землетрясения, а сегодня уже новоиспеченная дважды мама. Как передает Allturkserials, за день до родов Кая, уроженка Стамбула, находилась в студии, где проводился сбор средств для поддержки граждан ее родной Турции.

Звезда «Запретной любви» стала мамой во второй раз
Фото: Super.ruSuper.ru

Сообщается, что у Хазал Кайи, исполнившей роль Нихаль Зиягиль в «Запретной любви», и турецкого актера Али Алтая родилась девочка, которую назвали Лейлой. У пары есть еще один ребенок — сын Фикрет, появившийся на свет в 2019 году.

В 2022 году Хазал Кая вошла в рейтинг самых популярных турецких актеров по версии IMDb. Вместе с ней в топ-10 попали Джан Яман, Ханде Эрчел, Керем Бурсин, Демет Оздемир, Кыванч Татлытуг, Туба Бюйюкюстюн, Хазар Эргючлю, Пинар Дениз и Айча Айсин Туран.

Ранее мы сообщали, что звезда турецкого сериала «Великолепный век» Бурак Озчивит и его жена Фахрие Эвджен стали родителями во второй раз.

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