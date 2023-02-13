Звезда «Запретной любви» стала мамой во второй раз

Звезда турецкого сериала «Запретная любовь» 32-летняя Хазал Кая стала мамой во второй раз. Местные СМИ пишут, что буквально еще вчера знаменитость помогала пострадавшим после страшного землетрясения, а сегодня уже новоиспеченная дважды мама. Как передает Allturkserials, за день до родов Кая, уроженка Стамбула, находилась в студии, где проводился сбор средств для поддержки граждан ее родной Турции.

Фото: Super.ru Super.ru

Сообщается, что у Хазал Кайи, исполнившей роль Нихаль Зиягиль в «Запретной любви», и турецкого актера Али Алтая родилась девочка, которую назвали Лейлой. У пары есть еще один ребенок — сын Фикрет, появившийся на свет в 2019 году.

В 2022 году Хазал Кая вошла в рейтинг самых популярных турецких актеров по версии IMDb. Вместе с ней в топ-10 попали Джан Яман, Ханде Эрчел, Керем Бурсин, Демет Оздемир, Кыванч Татлытуг, Туба Бюйюкюстюн, Хазар Эргючлю, Пинар Дениз и Айча Айсин Туран.