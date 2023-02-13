Свадьбы не будет: Меган Фокс намекает на разрыв с Machine Gun Kelly

Неужто сказка в отношениях Меган Фокс и Колсона Бэйкера разбилась о быт? Актриса намекнула на разрыв со своим строптивым женихом, когда она загрузила пост и снабдила его сносками из альбома Бейонсе под вкусным названием Lemonade. А потом и вовсе удалила аккаунт в социальных сетях! «Обман ощущается в воздухе. Он в твоём дыхании», — написала Фокс рядом со своим постом, где на фото таинственный конверт сжигают в костре.

Может быть это заявление пары о вступлении в брак? В комментариях один из поклонников предположил, что рэпер был неверен в их отношениях: «Он, наверное, сошёлся с Софи». В ответ Фокс пошутила, что может это она решила сойтись с Софи и разбавила дерзкий ответ эмодзи огня. Звезда также удалила все фотографии и видео с участием жениха, даже сообщение об их помолвке в январе 2022 года. У Келли, тем временем, в его профиле всё ещё есть посты с участием Фокс.