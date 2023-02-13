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55 минут назад

Модель Кристи Бринкли сфотографировалась в купальнике, который носила в 1980 году

Мира Маркина

Актриса и фотомодель Кристи Бринкли проводит отпуск на Карибах. Один из снимков, сделанных на отдыхе, удивил подписчиков звезды подиумов.

69-летняя модель снялась в купальнике, который носила в 80-х
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Кристи сфотографировалась в пляжном образе – в широкополой шляпе, сланцах и купальнике, опершись на велосипед. 69-летняя модель призналась, что синий купальный костюм на ней был куплен еще в 1980 году.

Соцсети

«В мгновение ока пройдет еще одно десятилетие, и мне будет уже за 80. Потому что время летит, когда ты веселишься, а я отлично веселюсь!», — заявила модель в соцсетях.

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По словам Бринкли, если находить время для радости от души, то здоровье будет крепким, а жизнь – счастливой.

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Звёзды,Мария Шукшина,
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