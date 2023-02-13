11 мистических историй из жизни звезд, доказывающих, что призраки существуют

Мы никогда не узнаем, что это было: продукт воспаленного воображения или ужасающая реальность. И тем не менее эти 11 звезд верят, что знакомы с потусторонним миром не понаслышке.

Фото: Super.ru Super.ru

Меган Фокс

Видео дня

Меган считает, что к ней в номер наведались настоящие призраки, иного объяснения ситуации знаменитость просто не видит. «Я только что из отеля в Мехико — там у нас был номер с гостиной и двумя спальнями. Заранее заказала завтрак на 7:30, и вдруг в семь утра я слышу, как персонал входит со столиком, наливает кофе... 30 минут спустя я вышла из комнаты — ни столика, ни кофе, ни еды, ничего и никого там не было. Раздается звонок в дверь, я открываю, это доставка еды в номер... Позже выходит няня Брэнди и говорит: "Почему завтрак принесли в семь, когда мы просили в 7:30?"»

Меган Фокс поделилась этой историей с MTV News в 2014 году. Знаменитость уверена, что ей не показалось, ведь странные звуки отчетливо слышала не она одна.

Киану Ривз

Ривз утверждает, что видел призрака, еще будучи ребенком. Мистическая встреча произошла вскоре после переезда в Нью-Йорк. «Мне, наверное, лет шесть-семь, мы только переехали из Австралии. Рената, наша няня, в спальне, моя сестра спит, а я играю. И внезапно вижу, как в дверном проеме развевается пустая куртка. Нет ни тела, ни ног. Она просто была там. А потом исчезла», — объяснил актер в эфире Jimmy Kimmel Live! в 2014 году.

Звезда «Матрицы» объяснил, что в силу юного возраста не испугался, ситуация показалась ему интересной. А вот няня, похоже, тоже видела нечто — Ривз вспоминает, что она сидела с испуганным лицом. Так он убедился, что все было по-настоящему.

Ариана Гранде

В одном из интервью певицу спросили, видела ли она когда-нибудь инопланетянина. Девушка заявила, что НЛО не встречала, зато сталкивалась с демоном. По словам Арианы, в туристических целях она посетила так называемый замок с привидениями. Следующим пунктом мистического маршрута было кладбище Сталл, Канзас (США). — существует теория, что этот погост — одни из семи врат ада на земле. «Я почувствовала это тошнотворное, давящее чувство негатива в машине, запахло серой, что считается признаком демона, к тому же в салоне случайно оказалась муха, что также одна из примет нечистой силы».

Тогда певица решила не заигрывать со злом: приоткрыла окно машины и принесла демонам извинения за беспокойство. Кроме того, она сделала снимок жуткого места и уверяет, что на нем отчетливо было видно три лица. Девушка хотела отправить фотографию своему менеджеру, но телефон выдал предупреждение — мол, файл слишком большой, 666 мегабайт. Верить в подобное или нет, каждый решает сам. В интервью Complex 2013 года Ариана Гранде утверждала, что ни капельки не шутит.

Николас Кейдж

Николас Кейдж не скрывает, что верит в приведений. Актер приобрел жуткий дом в качестве вдохновения для книги и даже какое-то время в нем жил. «Особняк в Новом Орлеане раньше принадлежал мадам Лалори, известной светской львице XIX века и серийной убийце. Я купил его в 2007 году, решив, что это будет хорошее место для написания великого американского романа ужасов. Но я не слишком далеко продвинулся с романом», — рассказал актер Vanity Fair. Кто знает, быть может, начинающему романисту помешала экс-хозяйка?

Деми Ловато

Ловато впервые увидела призрака в детстве. Знаменитость описывает явление как девочку 11–12 лет, которую впервые заметила в своем шкафу. Эта сущность преследует Деми всю жизнь. «В моем доме в Техасе водятся привидения. Не злые духи, а та маленькая девочка. Думаю, ее зовут Эмили. Ко мне приходили медиум и охотники за привидениями и называли одно и то же имя».

Еще один занимательный эпизод контакта с потусторонним миром произошел, когда девушка пригласила в гости друга. «Мы начали смотреть фильм, когда внезапно включился ноутбук на кухне — тоже с фильмом. Вопрос в том, кто его включил и нажал play», — рассказала Ловато BuzzFeed. Когда гость хотел отправить СМС с сообщением о загадочном происшествии, телефон завис и несколько раз на экране появилось слово «определенно». Неоднократно, по рассказам Деми, по дому хаотично летали воздушные шары. Призрак или все же сквозняк?

Джиллиан Андерсон

Кому, как не звезде «Секретных материалов», общаться с призраками? Впрочем, после этого сериала привидеться может всякое... Джиллиан, к сожалению, не уточнила, что именно видела, но заявила, что верит в альтернативные вселенные и тонко чувствует присутствие духов. «Я довольно чувствительна к таким вещам, но на эту тему нельзя говорить публично, во всяком случае, я так считаю», — поделилась актриса на сессии сообщества Reddit AMA (Ask Me Anything).

Мэттью Макконахи

Актер уверен, что в его голливудском доме обитал дух по имени мадам Блу. «В тот день я даже не выпивал, но она точно была там. Мадам Блу была не слишком счастлива торчать рядом и принимать гостей в моем доме, поэтому я сказал ей: "Ты можешь передвигаться сколько хочешь, я никуда не уйду"». Мэттью рассказывает, что в течение нескольких недель всем гостям его дома постоянно казалось, что кто-то шумит в холле. Актер разоткровенничался во время пресс-тура, посвященного премьере фильма «Призраки бывших подружек». Совпадение или пиар?

Леди Гага

Леди Гаге повезло иметь дело не с каким-то абстрактным призраком, а со знаменитостью. Звезда поведала британской версии журнала Harper's Bazaar, что ее музой стал дух дизайнера Александра Маккуина. Он вдохновил Гагу на написание одного из хитов. «Сразу после того, как он умер, я написала Born This Way. Я думаю, что это он на небесах с модными нитями в руках управлял мной как марионеткой. Я даже не писала эту чертову песню, это все он!» — рассказала певица.

Райан Гослинг

Семья юного Райана переехала в новый дом только потому, что в старом, как оказалось, завелся призрак. «Он просто сидел. И я с самого раннего возраста знал, что он — призрак. Это меня пугало. Я рассказал своей матери, но она не могла его видеть. Никто не мог. Тогда я научился с этим жить, выбора не было», — поделился Гослинг с журналистами. Проблема разрешилась несколько лет спустя. Сначала маме Райана показалось, что она что-то видит, затем призрака увидели двоюродный брат и дядя будущей звезды. Переезд не заставил себя ждать, перепуганная мама быстро подыскала новое жилье.

Холли Берри

Во время съемок фильма-биографии «Представляем Дороти Дэндридж», где Холли сыграла главную роль, знаменитость рассказывала, что у нее дома происходит нечто странное. «Я приходила домой, и экономка говорила, что слышала, как мой туалетный столик двигался наверху, в ванной», — объясняла звезда. Когда съемки закончились, актриса отчаянно хотела оставить себе платье героини, но его все же пришлось отдать. Тогда странный шум и прекратился.

Джессика Альба