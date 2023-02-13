11 мистических историй из жизни звезд, доказывающих, что призраки существуют

Мы никогда не узнаем, что это было: продукт воспаленного воображения или ужасающая реальность. И тем не менее эти 11 звезд верят, что знакомы с потусторонним миром не понаслышке.
Меган считает, что к ней в номер наведались настоящие призраки, иного объяснения ситуации знаменитость просто не видит. «Я только что из отеля в Мехико — там у нас был номер с гостиной и двумя спальнями. Заранее заказала завтрак на 7:30, и вдруг в семь утра я слышу, как персонал входит со столиком, наливает кофе... 30 минут спустя я вышла из комнаты — ни столика, ни кофе, ни еды, ничего и никого там не было. Раздается звонок в дверь, я открываю, это доставка еды в номер... Позже выходит няня Брэнди и говорит: "Почему завтрак принесли в семь, когда мы просили в 7:30?"»
Меган Фокс поделилась этой историей с MTV News в 2014 году. Знаменитость уверена, что ей не показалось, ведь странные звуки отчетливо слышала не она одна.
Ривз утверждает, что видел призрака, еще будучи ребенком. Мистическая встреча произошла вскоре после переезда в Нью-Йорк. «Мне, наверное, лет шесть-семь, мы только переехали из Австралии. Рената, наша няня, в спальне, моя сестра спит, а я играю. И внезапно вижу, как в дверном проеме развевается пустая куртка. Нет ни тела, ни ног. Она просто была там. А потом исчезла», — объяснил актер в эфире Jimmy Kimmel Live! в 2014 году.
Звезда «Матрицы» объяснил, что в силу юного возраста не испугался, ситуация показалась ему интересной. А вот няня, похоже, тоже видела нечто — Ривз вспоминает, что она сидела с испуганным лицом. Так он убедился, что все было по-настоящему.
В одном из интервью певицу спросили, видела ли она когда-нибудь инопланетянина. Девушка заявила, что НЛО не встречала, зато сталкивалась с демоном. По словам Арианы, в туристических целях она посетила так называемый замок с привидениями. Следующим пунктом мистического маршрута было кладбище Сталл, Канзас (США). — существует теория, что этот погост — одни из семи врат ада на земле. «Я почувствовала это тошнотворное, давящее чувство негатива в машине, запахло серой, что считается признаком демона, к тому же в салоне случайно оказалась муха, что также одна из примет нечистой силы».
Тогда певица решила не заигрывать со злом: приоткрыла окно машины и принесла демонам извинения за беспокойство. Кроме того, она сделала снимок жуткого места и уверяет, что на нем отчетливо было видно три лица. Девушка хотела отправить фотографию своему менеджеру, но телефон выдал предупреждение — мол, файл слишком большой, 666 мегабайт. Верить в подобное или нет, каждый решает сам. В интервью Complex 2013 года Ариана Гранде утверждала, что ни капельки не шутит.
Николас Кейдж не скрывает, что верит в приведений. Актер приобрел жуткий дом в качестве вдохновения для книги и даже какое-то время в нем жил. «Особняк в Новом Орлеане раньше принадлежал мадам Лалори, известной светской львице XIX века и серийной убийце. Я купил его в 2007 году, решив, что это будет хорошее место для написания великого американского романа ужасов. Но я не слишком далеко продвинулся с романом», — рассказал актер Vanity Fair. Кто знает, быть может, начинающему романисту помешала экс-хозяйка?
Ловато впервые увидела призрака в детстве. Знаменитость описывает явление как девочку 11–12 лет, которую впервые заметила в своем шкафу. Эта сущность преследует Деми всю жизнь. «В моем доме в Техасе водятся привидения. Не злые духи, а та маленькая девочка. Думаю, ее зовут Эмили. Ко мне приходили медиум и охотники за привидениями и называли одно и то же имя».
Еще один занимательный эпизод контакта с потусторонним миром произошел, когда девушка пригласила в гости друга. «Мы начали смотреть фильм, когда внезапно включился ноутбук на кухне — тоже с фильмом. Вопрос в том, кто его включил и нажал play», — рассказала Ловато BuzzFeed. Когда гость хотел отправить СМС с сообщением о загадочном происшествии, телефон завис и несколько раз на экране появилось слово «определенно». Неоднократно, по рассказам Деми, по дому хаотично летали воздушные шары. Призрак или все же сквозняк?
Кому, как не звезде «Секретных материалов», общаться с призраками? Впрочем, после этого сериала привидеться может всякое... Джиллиан, к сожалению, не уточнила, что именно видела, но заявила, что верит в альтернативные вселенные и тонко чувствует присутствие духов. «Я довольно чувствительна к таким вещам, но на эту тему нельзя говорить публично, во всяком случае, я так считаю», — поделилась актриса на сессии сообщества Reddit AMA (Ask Me Anything).
Актер уверен, что в его голливудском доме обитал дух по имени мадам Блу. «В тот день я даже не выпивал, но она точно была там. Мадам Блу была не слишком счастлива торчать рядом и принимать гостей в моем доме, поэтому я сказал ей: "Ты можешь передвигаться сколько хочешь, я никуда не уйду"». Мэттью рассказывает, что в течение нескольких недель всем гостям его дома постоянно казалось, что кто-то шумит в холле. Актер разоткровенничался во время пресс-тура, посвященного премьере фильма «Призраки бывших подружек». Совпадение или пиар?
Леди Гаге повезло иметь дело не с каким-то абстрактным призраком, а со знаменитостью. Звезда поведала британской версии журнала Harper's Bazaar, что ее музой стал дух дизайнера Александра Маккуина. Он вдохновил Гагу на написание одного из хитов. «Сразу после того, как он умер, я написала Born This Way. Я думаю, что это он на небесах с модными нитями в руках управлял мной как марионеткой. Я даже не писала эту чертову песню, это все он!» — рассказала певица.
Семья юного Райана переехала в новый дом только потому, что в старом, как оказалось, завелся призрак. «Он просто сидел. И я с самого раннего возраста знал, что он — призрак. Это меня пугало. Я рассказал своей матери, но она не могла его видеть. Никто не мог. Тогда я научился с этим жить, выбора не было», — поделился Гослинг с журналистами. Проблема разрешилась несколько лет спустя. Сначала маме Райана показалось, что она что-то видит, затем призрака увидели двоюродный брат и дядя будущей звезды. Переезд не заставил себя ждать, перепуганная мама быстро подыскала новое жилье.
Во время съемок фильма-биографии «Представляем Дороти Дэндридж», где Холли сыграла главную роль, знаменитость рассказывала, что у нее дома происходит нечто странное. «Я приходила домой, и экономка говорила, что слышала, как мой туалетный столик двигался наверху, в ванной», — объясняла звезда. Когда съемки закончились, актриса отчаянно хотела оставить себе платье героини, но его все же пришлось отдать. Тогда странный шум и прекратился.
В 2008 году Джессика рассказала, что в детстве у нее был ужасающий опыт общения с призраком. «Я почувствовала давление и не могла встать, не могла кричать, не могла говорить, я ничего не могла сделать, — рассказала актриса изданию US Weekly. — Что-то определенно сорвало с меня одеяло, и я не могла встать с кровати, а затем, когда получилось, закричала и побежала в комнату своих родителей».