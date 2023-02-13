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13 минут назад

«Терехову бросил сын? Это нормально...»

Мир новостей

Актриса, которая много лет страдает от болезни Альцгеймера, даже не подозревает, какие страсти кипят вокруг ее семьи. Народ обсуждает «предательство» ее любимого сына, который «сбежал за границу, бросив больную мать и жену с ребенком».

«Терехову бросил сын? Это нормально...»
Фото: Мир новостейМир новостей

Маргарита Терехова давно уже «живет в своем мире»: из-за болезни Альц­геймера она никого не узнает, не разговаривает и фактически не встает с постели. Но поклонники до недавнего времени были спокойны за любимую актрису, ведь о ней заботились дочь Анна и сын Александр. Однако на днях стало известно, что Александр внезапно перебрался в Польшу. И теперь единственный родной человек, который остался рядом с Тереховой, - это ее дочь Анна. Сын же сосредоточился на том, чтобы устроиться в Европе. Сестре он материально не помогает.

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Более того, не помогает деньгами и своей дочке Вере, которую ему в 2015 году родила бывшая солистка группы «ВИА Гра» Татьяна Найник. Терехов, как оказалось, расстался с певицей, обещал платить алименты на ребенка, но ничего не платит.

Найник, как говорят, сдает квартиру в центре Москвы и живет на эти деньги. А вот Анне приходится работать на износ, поскольку ей надо оплачивать дорогие лекарства и сиделок для мамы. Но на брата, который предпочел освободиться от всех обязательств, она не в обиде, даже защищает его: «То, что он бросил больную мать, - это бред и преувеличение. Саша любит маму и не бросал ее. Он уехал временно».

- По моим наблюдениям, Александр всегда был очень избалован, - рассказал нам режиссер Андрей Житинкин, близко друживший с Тереховой. - Я работал с Маргаритой Борисовной, ездил с ней на гастроли. Помню, что из Америки она привезла огромное количество чемоданов. Это все были подарки для Саши, она тогда потратила на сына весь свой гонорар. Безумно любила Сашу и всегда привозила ему все, что он хотел. Ее мучило чувство вины, она переживала, что из-за гастролей и съемок уделяет сыну мало внимания. Поэтому всячески поощряла все его фантазии. Увлекся он живописью - она покупает ему дорогие краски и прочие принадлежности. Решил, что будет снимать кино, - она везет видеокамеру. Он и музыкой пробовал заниматься, пытался сочинять...

Терехова всегда давала своим детям возможность искать себя. И если Аня очень быстро определилась с призванием, сказала, что пойдет по стопам мамы, то Саша постоянно был в каком-то поиске. Он то поступил на актерский факультет, потом пошел во ВГИК и недоучился... За ним всегда оставались какие-то хвосты: начнет и бросает. И получилось так, что он в итоге так себя и не нашел. Не понял, в чем его призвание. Мы с ним как-то встретились на телевидении, на ток-шоу, где собирали средства на лечение Тереховой (за ней нужен круглосуточный уход, сиделки работают посменно, а это очень дорого). И вот ему на телевидении предложили работу редактором. Он немного поработал и бросил. И Саша не давал никаких финансовых вливаний. Деньги на уход за Маргаритой Борисовной зарабатывала только Аня. Она хваталась за любую подработку - шла на ток-шоу, на мероприятия, снималась в сериалах. И все ее гонорары уходили и уходят на маму.

Более того, когда у Саши родился ребенок, Аня и тут помогала! То есть сейчас для Ани ничего не изменилось. Брат уехал? Так от него давно уже ничего не зависело. Аня и так все тащила на себе. А Саша... Он уехал искать себя - и это нормально для него. Он всю жизнь ищет. Правда, свой очередной скачок аж в Европу он поздновато сделал. Ему уже 42-й год. В таком возрасте уехать за рубеж и пытаться там себя найти - очень сомнительное предприятие. Там никому не нужны русские артисты и русские режиссеры. Чтобы там хотя бы обратить на себя внимание, он должен был бы предъявить какие-то свои феноменальные картины. А у него ничего нет. Если он думал, что какое-то значение будет иметь его фамилия, то увы... Маргариту Терехову там не знают. Саша совершил ошибку, уехав из страны. Потому что здесь фамилия Терехов может работать на него, а там - нет. Он там никому не нужен...

Звёзды,Татьяна Найник,Андрей Житинкин,Маргарита Терехова,
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