Актер Никита Панфилов рассказал, что ему изменяли

Актер Никита Панфилов рассказал в беседе с изданием "Вокруг ТВ", как относится к изменам. Панфилов намекнул, что бывшая возлюбленная была неверна ему.
По словам актера, он знает каково это, когда человеку изменяют. Артист не хочет, чтобы его любимая женщина испытывала тоже самое.
По словам актера, он никогда не будет заводить романы на стороне.
"Если мне жизнь показала что-то горькое, я никогда не буду делать похожее по отношению к другому. Все тайное становится явным. И тот, кто считает, что он хитро выдуманный, обязательно потом поймет, что все раскроется, и бог накажет", - заявил Панфилов.