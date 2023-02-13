Актер Никита Панфилов рассказал, что ему изменяли

"Если мне жизнь показала что-то горькое, я никогда не буду делать похожее по отношению к другому. Все тайное становится явным. И тот, кто считает, что он хитро выдуманный, обязательно потом поймет, что все раскроется, и бог накажет", - заявил Панфилов.