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1 час назад

Хлои Кардашьян показала тело на фото в микро-бикини

Lenta.ruиещё 2

Американская телезвезда Хлои Кардашьян поделилась снимками в откровенном наряде и восхитила фанатов.

Хлои Кардашьян показала тело на фото в микро-бикини
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Соответствующие кадры появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

38-летняя знаменитость показала подтянутое тело, позируя у стены в микро-бикини люксового бренда Dolce & Gabbana серебристого цвета, который представлен в ассортименте марки за 485 фунтов стерлингов (43 тысячи рублей).

При этом волосы предпринимательницы распущены, а ее образ дополняют черные солнцезащитные очки и несколько браслетов с колье.

Lenta.ru

Подписчики оценили внешний вид бизнесвумен на фото в многочисленных комментариях под публикацией. «Просто вау», «Лучшая из семьи Кардашьян», «Секси Хлои», «Какая фигура», «Обожаю тебя», «Продолжай в том же духе», «Настоящая работа над собой», — высказывались фанаты.

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