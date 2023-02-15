Хлои Кардашьян показала тело на фото в микро-бикини

Американская телезвезда Хлои Кардашьян поделилась снимками в откровенном наряде и восхитила фанатов.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Соответствующие кадры появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

38-летняя знаменитость показала подтянутое тело, позируя у стены в микро-бикини люксового бренда Dolce & Gabbana серебристого цвета, который представлен в ассортименте марки за 485 фунтов стерлингов (43 тысячи рублей).

При этом волосы предпринимательницы распущены, а ее образ дополняют черные солнцезащитные очки и несколько браслетов с колье.

Lenta.ru