Ханна показала видео знакомства 4-летней дочери с новорожденной

Вчера уже дважды мама наконец вернулась к любимому занятию — ведению блога в соцсетях. Первым делом Ханна торжественно объявила о том, что у них с Пашу родилась девочка, а следом показала трогательное видео знакомства четырехлетней Адрианы с новорожденной. Старшая дочь артистов, кажется, больше всех ждала рождения младшей сестры и перед сном тщательно готовилась к первой встрече.

Фото: Super.ru Super.ru

На следующий день у Ханны была выписка, и образцовый папа, как полагается, взял с собой в роддом Адриану. На умилительных кадрах малышка зацеловала сестру и не могла нарадоваться встрече.

«Когда я буду взрослой, я тоже такого же рожу — девочку или мальчика», — заявила она.

А Ханна упомянула, что у Адрианы может родиться и братик. Вот это поворот!

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