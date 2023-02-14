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2 часа назад

Ханна показала трогательное видео знакомства 4-летней дочери с новорожденной

Super.ru

Вчера уже дважды мама наконец вернулась к любимому занятию — ведению блога в соцсетях. Первым делом Ханна торжественно объявила о том, что у них с Пашу родилась девочка, а следом показала трогательное видео знакомства четырехлетней Адрианы с новорожденной. Старшая дочь артистов, кажется, больше всех ждала рождения младшей сестры и перед сном тщательно готовилась к первой встрече.

Ханна показала видео знакомства 4-летней дочери с новорожденной
Фото: Super.ruSuper.ru

На следующий день у Ханны была выписка, и образцовый папа, как полагается, взял с собой в роддом Адриану. На умилительных кадрах малышка зацеловала сестру и не могла нарадоваться встрече.

«Когда я буду взрослой, я тоже такого же рожу — девочку или мальчика», — заявила она.

А Ханна упомянула, что у Адрианы может родиться и братик. Вот это поворот!

Соцсети

К слову, члены звездного семейства тщательно подготовились к выписке Ханны и накупили розовых шаров и цветов. «С праздником тебя, мама!» — объявила старшая дочь. В общем, этот семейный сериал можно смотреть вечно!

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