Звезда «Дома-2» Устиненко рассекретила отца будущего ребенка

Навыкам скрытности экс-участницы скандальной телестройки можно позавидовать. Долгое время Алиана Устиненко держала в тайне вторую беременность , вдобавок она не спешила показывать отца малыша. В личном блоге звезда «Дома-2» изредка публиковала фотографии избранника, однако в лучших традициях соцсетей прикрывала его лицо смайликом. Но теперь, поклонники, ликуйте!

Знаменитость наконец приоткрыла завесу тайны и показала возлюбленного. Молодой человек по имени Макс Мечников, или, как его называют близкие, Маркус, — профессиональный музыкант. Пара отметит годовщину 15 февраля: правда, как долго длятся эти отношения, любительница секретов Алиана не признается и предлагает подписчикам догадаться самим.

«Хотя Маркус жутко не любит считать время. Говорит, если любовь есть, она не имеет времени, границ и не подлежит подсчету», — добавляет блогерша.

Впрочем, этот аргумент совсем не коррелирует с беременностью: сроки и время ой как важны. К тому же Алиана активно занялась продвижением личного блога, и будущий ребенок ей в этом уже активно помогает. Через несколько дней девушка устроит гендер-пати, детали которой обещала раскрыть подписчикам. Надеемся, хотя бы в этот раз обойдется без тайн и смайликов. С нетерпением ждем подробностей!