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2 часа назад

Жизель Бюндхен в День всех влюбленных выложила фото с собаками

Газета.Ruиещё 1

Супермодель Жизель Бюндхен, недавно оформившая развод с игроком в американский футбол Томом Брэди, выложила в День святого Валентина фотографии с собаками. Снимки появились в ее личном блоге.

Жизель Бюндхен в День всех влюбленных выложила фото с собаками
Фото: Газета.RuГазета.Ru

На одном из фото модель стоит на четвереньках перед своими собаками Флаффи и Луа, почесывая шейку той, что покрупнее.

«Чистая любовь. Уверена, что они — маленькие ангелы на Земле. Всех с Днем святого Валентина!» — подписала модель свой пост.

Всего она выложила три фотографии со своими собаками, на которых она играет с любимцами, а те лижут ее лицо.

Это первый День святого Валентина после развода Жизель Бюндхен и Тома Брэди. В браке у них родились двое детей — сейчас Бенджамину 13 лет, а Вивьен — 10.

Брак модели и спортсмена был расторгнут в октябре прошлого года. Супруги прожили вместе 13 лет.

Звёзды,Том Брэди,Жизель Бюндхен,
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