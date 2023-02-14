Жизель Бюндхен в День всех влюбленных выложила фото с собаками

Супермодель Жизель Бюндхен, недавно оформившая развод с игроком в американский футбол Томом Брэди, выложила в День святого Валентина фотографии с собаками. Снимки появились в ее личном блоге.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

На одном из фото модель стоит на четвереньках перед своими собаками Флаффи и Луа, почесывая шейку той, что покрупнее.

«Чистая любовь. Уверена, что они — маленькие ангелы на Земле. Всех с Днем святого Валентина!» — подписала модель свой пост.

Всего она выложила три фотографии со своими собаками, на которых она играет с любимцами, а те лижут ее лицо.

Это первый День святого Валентина после развода Жизель Бюндхен и Тома Брэди. В браке у них родились двое детей — сейчас Бенджамину 13 лет, а Вивьен — 10.