Жизель Бюндхен в День всех влюбленных выложила фото с собаками

Супермодель Жизель Бюндхен, недавно оформившая развод с игроком в американский футбол Томом Брэди, выложила в День святого Валентина фотографии с собаками. Снимки появились в ее личном блоге.
На одном из фото модель стоит на четвереньках перед своими собаками Флаффи и Луа, почесывая шейку той, что покрупнее.
«Чистая любовь. Уверена, что они — маленькие ангелы на Земле. Всех с Днем святого Валентина!» — подписала модель свой пост.
Всего она выложила три фотографии со своими собаками, на которых она играет с любимцами, а те лижут ее лицо.
Это первый День святого Валентина после развода Жизель Бюндхен и Тома Брэди. В браке у них родились двое детей — сейчас Бенджамину 13 лет, а Вивьен — 10.
Брак модели и спортсмена был расторгнут в октябре прошлого года. Супруги прожили вместе 13 лет.