Ратаковски снялась обнаженной с новым бойфрендом

Модель Эмили Ратаковски снялась обнаженной вместе с новым бойфрендом, комиком Эриком Андре.

Фото: Соцсети Соцсети

Соответствующие фотографии Андре опубликовал в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

В начале января Эмили Ратаковски заподозрили в романе с Эриком Андре. Папарацци не раз заставали модель и комика на свидании, что давало журналистам все основания писать об их отношениях.

Судя по всему, слухи подтвердились: 14 февраля Андре выложил в социальных сетях снимки, на которых и Ратаковски, и он сам предстали без одежды.

На опубликованных фото обнаженный Эрик лежал на диване с фужером вина в руках, Эмили стояла поодаль в одном бюстгальтере, а их вещи валялась на полу.

Газета.Ru

"С Днем святого Валентина", — подписал он кадры.