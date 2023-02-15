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1 час назад

Ратаковски снялась обнаженной с новым бойфрендом

Газета.Ruиещё 1

Модель Эмили Ратаковски снялась обнаженной вместе с новым бойфрендом, комиком Эриком Андре.

Ратаковски снялась обнаженной с новым бойфрендом
Фото: СоцсетиСоцсети

Соответствующие фотографии Андре опубликовал в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

В начале января Эмили Ратаковски заподозрили в романе с Эриком Андре. Папарацци не раз заставали модель и комика на свидании, что давало журналистам все основания писать об их отношениях.

Судя по всему, слухи подтвердились: 14 февраля Андре выложил в социальных сетях снимки, на которых и Ратаковски, и он сам предстали без одежды.

На опубликованных фото обнаженный Эрик лежал на диване с фужером вина в руках, Эмили стояла поодаль в одном бюстгальтере, а их вещи валялась на полу.

Газета.Ru

"С Днем святого Валентина", — подписал он кадры.

В июле прошлого года Эмили Ратаковски развелась с изменившим ей супругом Себастьяном Бер-Макклардом после четырех лет брака и рождения сына Сильвестра Аполло. После развода модель заставали на свиданиях с бывшим бойфрендом Ким Кардашьян Питом Дэвидсоном и диджеем Орацио Риспо.

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