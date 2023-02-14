Экс-солистка «Серебра» раскрыла секрет стройной фигуры

Певица Ольга Серябкина раскрыла, что помогает ей поддерживать фигуру. Не так давно 37-летняя артистка впервые стала мамой, но лишних килограммов на ее теле не видно.

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«Держите ноги в тепле, живот в полуголоде, а голову в холоде, как говорил полководец Александр Суворов. Никакие таблетки не принимаю, просто не ем после шести», – заявила Серябкина.

За беременность певица набрала 15 килограммов, но не считала их лишними. Перестать есть вредные продукты Серябкиной помог ребенок: артистка кормит малыша грудью, и после некоторой еды у него были колики.