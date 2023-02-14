Бекхэмы трогательно поздравили друг друга с Днем святого Валентина

Футболист Дэвид Бекхэм и его жена, бывшая солистка группы Spice Girls Виктория Бекхэм , трогательно поздравили друг друга с Днем святого Валентина. Соответствующие публикации они сделали в соцсетях.

«Прошло 26 лет, а ты все еще мой Валентин. Я так люблю тебя», — обратилась к своему супругу экс-солистка Spice Girls.

Дэвид и Виктория Бекхэм поженились в 1999 году. У супругов есть четверо детей: 23-летний Бруклин, 20-летний Ромео, 17-летний Круз и 11-летняя Харпер. В апреле 2022 года чета женила своего первенца на дочери американского промышленника и миллиардера Нельсона Пельтца Николе.