Бекхэмы трогательно поздравили друг друга с Днем святого Валентина

Футболист Дэвид Бекхэм и его жена, бывшая солистка группы Spice Girls Виктория Бекхэм, трогательно поздравили друг друга с Днем святого Валентина. Соответствующие публикации они сделали в соцсетях.
Дэвид Бекхэм опубликовал в социальных сетях архивную фотографию с супругой.
«С Днем святого Валентина мою Валентину!» — подписал снимок футболист.
Виктория, в свою очередь, выложила пару кадров многолетней давности.
«Прошло 26 лет, а ты все еще мой Валентин. Я так люблю тебя», — обратилась к своему супругу экс-солистка Spice Girls.
Дэвид и Виктория Бекхэм поженились в 1999 году. У супругов есть четверо детей: 23-летний Бруклин, 20-летний Ромео, 17-летний Круз и 11-летняя Харпер. В апреле 2022 года чета женила своего первенца на дочери американского промышленника и миллиардера Нельсона Пельтца Николе.
Ранее «Газета.Ru» рассказала о том, что Виктория Бекхэм показала, как сделать макияж губ в стиле 90-х.