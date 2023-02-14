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2 часа назад

Дэвид и Виктория Бекхэм трогательно поздравили друг друга с Днем святого Валентина

Газета.Ruиещё 2

Футболист Дэвид Бекхэм и его жена, бывшая солистка группы Spice Girls Виктория Бекхэм, трогательно поздравили друг друга с Днем святого Валентина. Соответствующие публикации они сделали в соцсетях.

Бекхэмы трогательно поздравили друг друга с Днем святого Валентина
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Дэвид Бекхэм опубликовал в социальных сетях архивную фотографию с супругой.

«С Днем святого Валентина мою Валентину!» — подписал снимок футболист.

Виктория, в свою очередь, выложила пару кадров многолетней давности.

Газета.ру

«Прошло 26 лет, а ты все еще мой Валентин. Я так люблю тебя», — обратилась к своему супругу экс-солистка Spice Girls.

Дэвид и Виктория Бекхэм поженились в 1999 году. У супругов есть четверо детей: 23-летний Бруклин, 20-летний Ромео, 17-летний Круз и 11-летняя Харпер. В апреле 2022 года чета женила своего первенца на дочери американского промышленника и миллиардера Нельсона Пельтца Николе.

Ранее «Газета.Ru» рассказала о том, что Виктория Бекхэм показала, как сделать макияж губ в стиле 90-х.

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