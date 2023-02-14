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1 час назад

Вдова певца Иосифа Кобзона рассказала, как вышла за него замуж

Мира Маркина

Помолвка Иосифа Кобзона состоялась по инициативе его возлюбленной. Об этом Нелли Кобзон рассказала "Пятому каналу".

Вдова Кобзона рассказала, как вышла за него замуж
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Вдова певца рассказала, что он сделал ей предложение в начале семидесятых, но произошло это по ее настоянию. Кобзон пригласил Нелли вместе с ним на гастроли, а она сказала, что не хочет ехать, не будучи женой. Она боялась, что будет неловко показывать в гостинице документы.

"Мне скажут, что я не жена, вы не можете жить в одном номере. Мне будет очень стыдно. Давай или женись на мне, или до свидания", — вспомнила Нелли Кобзон.

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