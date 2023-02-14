Вдова Кобзона рассказала, как вышла за него замуж

Помолвка Иосифа Кобзона состоялась по инициативе его возлюбленной. Об этом Нелли Кобзон рассказала "Пятому каналу".
Вдова певца рассказала, что он сделал ей предложение в начале семидесятых, но произошло это по ее настоянию. Кобзон пригласил Нелли вместе с ним на гастроли, а она сказала, что не хочет ехать, не будучи женой. Она боялась, что будет неловко показывать в гостинице документы.
"Мне скажут, что я не жена, вы не можете жить в одном номере. Мне будет очень стыдно. Давай или женись на мне, или до свидания", — вспомнила Нелли Кобзон.