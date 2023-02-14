Вдова Кобзона рассказала, как вышла за него замуж

Вдова певца рассказала, что он сделал ей предложение в начале семидесятых, но произошло это по ее настоянию. Кобзон пригласил Нелли вместе с ним на гастроли, а она сказала, что не хочет ехать, не будучи женой. Она боялась, что будет неловко показывать в гостинице документы.