Козловский скрывает роман с Акиньшиной

Данила Козловский был женат трижды и все время на актрисах. С полячкой Уршулой Магдаленой Малкой он развелся через три года, хотя сохранил дружеские отношения и даже играл с ней в одном спектакле. Потом состоял в гражданском браке с Юлией Снигирь, от которой в 2015 году ушел к Ольге Зуевой. В 2020-м у пары родилась дочь, после чего семья распалась.

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Тогда же и стали говорить, будто Данила Козловский теперь с Оксаной Акиньшиной. До встречи с ним она успела пожить со многими мужчинами. Например, встречалась с актером Алексеем Чадовым, потом сошлась с Сергеем Шнуровым. Затем дважды выходила замуж и оба раза за продюсеров - Дмитрия Литвинова и Арчила Геловани, от обоих родила детей...

О ее романе с Козловским заговорили во время съемок фильма «Чернобыль», в котором оба сыграли главные роли, а Данила выступил еще и в качестве режиссера.

- На съемках «Чернобыля» мы все стали семьей, существовали на одной общей энергии весомый период времени. Это такие воспоминания, которые сложно быстро забыть и пережить, - рассказывала Акиньшина.

После премьеры появились снимки, на которых актеры мило общаются, садятся в машину и вместе уезжают куда-то. Вскоре Козловский сообщил, что расстался с Ольгой Зуевой, которая от него родила. Потом был фильм «Карамора», где актеры снова оказались вместе: и в кадре, и за ним. Например, их видели в Третьяковской галерее.