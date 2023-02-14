Анфиса Чехова заявила, что не будет праздновать 14 февраля

Телеведущая Анфиса Чехова рассказала в беседе с BLITZ+, что не планирует праздновать день святого Валентина.
Чехова объяснила, что День всех влюбленных для нее проходит мимо, так как ее партнер живет заграницей.
Из-за этого звезда даже забыла о существовании этого праздника.
"Знаете, какая самая главная(традиция)? Иметь рядом мужика на 14 февраля. А когда рядом мужика нет, забываешь, что есть 14 февраля. Он не живет в России, поэтому очень сложно сейчас даже делать подарки из-за границы. Практически невозможно", - объяснила Чехова.
Ведущая встречается с возлюбленным из США, однако скрывает его личность.
В январе Чехова сообщила, что покажет возлюбленного только при беременности или замужестве.