Анфиса Чехова заявила, что не будет праздновать 14 февраля

"Знаете, какая самая главная(традиция)? Иметь рядом мужика на 14 февраля. А когда рядом мужика нет, забываешь, что есть 14 февраля. Он не живет в России, поэтому очень сложно сейчас даже делать подарки из-за границы. Практически невозможно", - объяснила Чехова.