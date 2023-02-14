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2 часа назад

Ани Лорак показала своего нового мужчину

Мира Маркина

Певица Ани Лорак опубликовала в социальных сетях фотографию со своим новым возлюбленным. Им оказался некий Исаак Виджраку.

Мужчина на своей странице в соцсетях называет себя wellness-экспертом, философом и создателем позитивной кармы. Живет возлюбленный Ани Лорак на Ибице в Испании. Известно также, что у него двое детей.

"Блаженна любовь, которая стучится в твою дверь, когда ты меньше всего ожидаешь этого. Давай праздновать каждую секунду...моя любовь", — подписала снимки 44-летняя артистка.

Соцсети

В 2019 году Ани Лорак развелась с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. После этого певица встречалась с саунд-продюсером Black Star Егором Глебом.

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