Боня пожаловалась, что Сябитова поставила на ней "печать прокаженной"

«Я помню, как тогда было жарко, помню тот накал. Я пришла на передачу искать молодого человека. На мне поставили печать прокаженной за то, что мне 30 лет. Получается, что в нашей стране девушка может выходить замуж и вообще быть счастливой только тогда, когда ей 20-25 лет, это так?» — спросила Боня у Сябитовой.