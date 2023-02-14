Боня пожаловалась, что Сябитова поставила на ней "печать прокаженной"

Телеведущая Виктория Боня на шоу «Злые языки» пожаловалась, что сваха Роза Сябитова оставила на ней «печать прокаженной» после участия в «Давай поженимся».
«Я помню, как тогда было жарко, помню тот накал. Я пришла на передачу искать молодого человека. На мне поставили печать прокаженной за то, что мне 30 лет. Получается, что в нашей стране девушка может выходить замуж и вообще быть счастливой только тогда, когда ей 20-25 лет, это так?» — спросила Боня у Сябитовой.
Телеведущая также заявила, что Сябитова поступила некорректно, когда в прямом эфире указала на ее возраст. Сябитова оправдалась тем, что сказала это ради шоу. Сваха также призналась, что в ее словах все-таки есть доля правды: по словам телеведущей, мужчины действительно не очень хотят жениться на девушках старше 25 лет.