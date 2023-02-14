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24 минуты назад

Виктория Боня пожаловалась, что Сябитова поставила на ней "печать прокаженной"

Газета.Ru

Телеведущая Виктория Боня на шоу «Злые языки» пожаловалась, что сваха Роза Сябитова оставила на ней «печать прокаженной» после участия в «Давай поженимся».

Боня пожаловалась, что Сябитова поставила на ней "печать прокаженной"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Я помню, как тогда было жарко, помню тот накал. Я пришла на передачу искать молодого человека. На мне поставили печать прокаженной за то, что мне 30 лет. Получается, что в нашей стране девушка может выходить замуж и вообще быть счастливой только тогда, когда ей 20-25 лет, это так?» — спросила Боня у Сябитовой.

Телеведущая также заявила, что Сябитова поступила некорректно, когда в прямом эфире указала на ее возраст. Сябитова оправдалась тем, что сказала это ради шоу. Сваха также призналась, что в ее словах все-таки есть доля правды: по словам телеведущей, мужчины действительно не очень хотят жениться на девушках старше 25 лет.

Звёзды,Роза Сябитова,Виктория Боня,
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