54-летняя звезда "Спасателей Малибу" снялась в красном кружевном белье

Звезда «Спасателей Малибу» Донна Д'Эррико поделилась откровенным снимком в нижнем белье. Фотографию актриса разместила в своих социальных сетях.
54-летняя Донна Д'Эррико поздравила подписчиков личного блога с Днем всех влюбленных, выложив серию откровенных снимков в белье. На фотографиях звезда сериала «Спасатели Малибу» позирует в красном кружевном боди с пикантными разрезами.
«С Днем святого Валентина вас всех! Калории от шоколада сегодня не считаются, так что ешьте на здоровье!» — подписала фото актриса.
Донна Д'Эррико регулярно выкладывает в личном блоге откровенные снимки в нижнем белье и крошечных купальниках. Периодически актриса сталкивается с негативными комментариями от пользователей сети, которые считают, что она «слишком стара» для подобных фотосессий.
«Я чувствую себя чертовски сексуальной. Мужчины делают мне комплименты, и я их принимаю. Дайте мне жить. Когда мне будет 80, я оглянусь назад и буду любоваться своим телом», — ответила критикам актриса.