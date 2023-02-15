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1 час назад

54-летняя звезда "Спасателей Малибу" снялась в красном кружевном белье

Газета.Ruиещё 1

Звезда «Спасателей Малибу» Донна Д'Эррико поделилась откровенным снимком в нижнем белье. Фотографию актриса разместила в своих социальных сетях.

54-летняя звезда "Спасателей Малибу" снялась в красном кружевном белье
Фото: Газета.RuГазета.Ru

54-летняя Донна Д'Эррико поздравила подписчиков личного блога с Днем всех влюбленных, выложив серию откровенных снимков в белье. На фотографиях звезда сериала «Спасатели Малибу» позирует в красном кружевном боди с пикантными разрезами.

«С Днем святого Валентина вас всех! Калории от шоколада сегодня не считаются, так что ешьте на здоровье!» — подписала фото актриса.

Донна Д'Эррико регулярно выкладывает в личном блоге откровенные снимки в нижнем белье и крошечных купальниках. Периодически актриса сталкивается с негативными комментариями от пользователей сети, которые считают, что она «слишком стара» для подобных фотосессий.

«Я чувствую себя чертовски сексуальной. Мужчины делают мне комплименты, и я их принимаю. Дайте мне жить. Когда мне будет 80, я оглянусь назад и буду любоваться своим телом», — ответила критикам актриса.

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