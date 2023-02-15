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2 часа назад

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек выбрали новый дом

Lenta.ruиещё 1

Спустя несколько месяцев поисков певица Дженнифер Лопес и актер Бен Аффлек выбрали новый дом. Пара находится на этапе заключения договора по покупке особняка в Калифорнии, сообщает TMZ.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек выбрали новый дом
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Особняк располагается в районе Пасифик Палисейдс в городе Лос-Анджелес.По информации издания, стоимость объекта составляет 34,5 миллиона долларов (2,5 миллиарда рублей). Аффлек и Лопес посетили дом вместе с детьми 12 февраля, после чего статус объявления изменился.

Площадь жилья составляет 1,4 тысячи квадратных метров, внутри есть семь спален и 13 ванных. На участке также имеются гараж на шесть машин и отдельный коттедж для гостей. Другие удобства включают в себя бассейн, джакузи, домашний кинотеатр, кухню под открытым воздухом, несколько каминов, винный погреб и спортзал.

Звёзды,Бен Аффлек,Дженнифер Лопес,
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