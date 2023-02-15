Асмус показала фото возлюбленного, которого скрывает почти год

Прошедший День святого Валентина открыл нам много тайн. Например, блогерша Юля Пушман сообщила, что скоро станет мамой, певица Ани Лорак раскрыла личность возлюбленного.

Фото: РИА Новости РИА Новости

А вот актриса Кристина Асмус даже в такую знаменательную дату не рискнула показывать лицо своего парня.

«С Днем книгодарения», — иронично подписала артистка снимок, на котором ее крепко обнимает загадочный блондин.

Но мы, как и подписчики Кристины, кое о чем догадываемся.

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Полгода назад ее заподозрили в романе с актером Романом Евдокимовым.

Преданные поклонники в очередной раз поспешили найти подтверждения своим догадкам.

«Все уже сравнили маникюр на фото у Романа?» — оставила комментарий подписчица.

Мы, признаемся, прочитав, первым делом побежали к нему в аккаунт. Актер тоже запостил фотографию, на которой влюбленные держатся за руки. Этот маникюр мы точно уже видели. К тому же Кристина и Роман как по регламенту почти синхронно опубликовали снимки со вторыми половинками, личности которых оба не раскрывают.