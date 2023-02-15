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1 час назад

Кристина Асмус опубликовала фото возлюбленного, которого скрывала долгое время

Мира Маркина

Прошедший День святого Валентина российская актриса Кристина Асмус провела вместе с возлюбленным. Подтверждением этого может быть снимок с мужчиной, который звезда кино опубликовала на своей страничке в популярной социальной сети.

Асмус показала фото возлюбленного, которого скрывает почти год
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В кадре оказалась сама Кристина в объятиях блондина – лицо предполагаемого нового возлюбленного актриса демонстрировать не стала.

Соцсети

Фотографию Асмус сопроводила ироничной подписью:

«С Днем книгодарения».

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Поклонники звезды считают, что Кристина встречается с коллегой Романом Евдокимовым. Он также опубликовал в своем профиле в соцсетях фото с загадочной второй половинкой, маникюр которой слишком похож на тот, что носит Асмус.

Ранее мы рассказывали, с кем встречается Ани Лорак.

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