Асмус показала фото возлюбленного, которого скрывает почти год

Прошедший День святого Валентина российская актриса Кристина Асмус провела вместе с возлюбленным. Подтверждением этого может быть снимок с мужчиной, который звезда кино опубликовала на своей страничке в популярной социальной сети.

Фото: РИА Новости РИА Новости

В кадре оказалась сама Кристина в объятиях блондина – лицо предполагаемого нового возлюбленного актриса демонстрировать не стала.

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Фотографию Асмус сопроводила ироничной подписью:

«С Днем книгодарения».

Поклонники звезды считают, что Кристина встречается с коллегой Романом Евдокимовым. Он также опубликовал в своем профиле в соцсетях фото с загадочной второй половинкой, маникюр которой слишком похож на тот, что носит Асмус.