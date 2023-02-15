Александр Ревва публично ответил на нападки отца

Актер и певец Александр Ревва в своем микроблоге в популярной социальной сети раскрыл правду, почему перестал общаться с биологическим отцом.

По словам звезды Comedy Club, его отец ушел из семьи, когда Александру и его сестре-двойняшке было четыре месяца от роду.

«У меня никогда не было отца! (...) Но ничего, как-то выросли. А страсть к популярности — это, наверное, у нас генетическое», — написал Ревва в соцсетях.

Шоумен подчеркнул, что не хочет «копаться в грязном белье» или оправдываться. Но для него было важно поставить точку в пересудах, касающихся его отношений с отцом.