Ивлеева вышла в свет в прозрачном платье

Российская телеведущая и актриса Анастасия Ивлеева вышла в свет в откровенном платье.

Фото: Соцсети Соцсети

Соответствующие снимки появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

31-летняя знаменитость поделилась серией фото с вечеринки в Нью-Йорке, посвященной Дню святого Валентина. Так, инфлюэнсерша посетила мероприятие в комплекте шелкового нижнего белья красного цвета.

При этом на размещенных кадрах видно, что к бюстгальтеру пришита черная прозрачная ткань, оформленная кружевами. Свой наряд блогерша дополнила маленькой красной сумкой. Также она подвела глаза черным карандашом, а волосы уложила в пучок.

Lenta.ru