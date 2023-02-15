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31 минуту назад

Ивлеева вышла в свет в прозрачном платье

Lenta.ru

Российская телеведущая и актриса Анастасия Ивлеева вышла в свет в откровенном платье.

Ивлеева вышла в свет в прозрачном платье
Фото: СоцсетиСоцсети

Соответствующие снимки появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

31-летняя знаменитость поделилась серией фото с вечеринки в Нью-Йорке, посвященной Дню святого Валентина. Так, инфлюэнсерша посетила мероприятие в комплекте шелкового нижнего белья красного цвета.

При этом на размещенных кадрах видно, что к бюстгальтеру пришита черная прозрачная ткань, оформленная кружевами. Свой наряд блогерша дополнила маленькой красной сумкой. Также она подвела глаза черным карандашом, а волосы уложила в пучок.

Lenta.ru

Данная публикация набрала 255 тысяч лайков и 1,3 тысячи комментариев.

Звёзды,Анастасия Ивлеева,
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