Забияка рассказала, как ее раздели на съемках клипа

Певица Ирина Забияка рассказала в беседе с изданием «7 Дней» о своем первом опыте работы в Москве.
Забияка вспомнила, как ее раздели во время съемок клипа группы «ЧИ-ЛИ» «Омут». Артистка отметила, что для нее данный видеоролик стал первым опытом работы с большой съемочной группой. Особенно ее смущало то, что приходилось сниматься голой.
«Представляете, ты жил все время в Калининграде и приехал в Москву петь, а не голым сниматься. А тут тебе раз: трусы с тебя сняли и сказали: «Иди снимайся!» Конечно, страшно», — поделилась Забияка.