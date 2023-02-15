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2 минуты назад

Певица Ирина Забияка рассказала, как ее раздели на съемках клипа

Газета.Ru

Певица Ирина Забияка рассказала в беседе с изданием «7 Дней» о своем первом опыте работы в Москве.

Забияка рассказала, как ее раздели на съемках клипа
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Забияка вспомнила, как ее раздели во время съемок клипа группы «ЧИ-ЛИ» «Омут». Артистка отметила, что для нее данный видеоролик стал первым опытом работы с большой съемочной группой. Особенно ее смущало то, что приходилось сниматься голой.

«Представляете, ты жил все время в Калининграде и приехал в Москву петь, а не голым сниматься. А тут тебе раз: трусы с тебя сняли и сказали: «Иди снимайся!» Конечно, страшно», — поделилась Забияка.

Звёзды,Ирина Забияка,
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