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54 минуты назад

56-летняя Синди Кроуфорд снялась в платье-комбинации в постели

Газета.Ru

Американская супермодель Синди Кроуфорд снялась в платье-комбинации в постели. Соответствующей фотографией она поделилась с поклонниками в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)*.

56-летняя Кроуфорд снялась в платье-комбинации в постели
Фото: Газета.RuГазета.Ru

14 февраля 56-летняя Синди Кроуфорд опубликовала в социальных сетях два снимка. На первом супермодель предстала с укладкой, в коротком платье-комбинации на тонких бретелях и с бокалом просекко в руках, а на втором — с собранными в пучок волосами, в спортивном костюме и с коробкой шоколадных конфет. В обоих случаях легенда подиумов позировала, сидя в постели.

«Кто из них сегодня ты?» — говорится в подписи к публикации.

Подписчики Синди Кроуфорд поздравили супермодель с Днем святого Валентина и написали ей несколько сотен комплиментов в комментариях. «Вы — самая красивая женщина в мире», «Выглядишь потрясающе», «Какие красивые ноги», — восхищались фолловеры.

Звёзды,Синди Кроуфорд,
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