56-летняя Кроуфорд снялась в платье-комбинации в постели

Американская супермодель Синди Кроуфорд снялась в платье-комбинации в постели. Соответствующей фотографией она поделилась с поклонниками в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)*.

14 февраля 56-летняя Синди Кроуфорд опубликовала в социальных сетях два снимка. На первом супермодель предстала с укладкой, в коротком платье-комбинации на тонких бретелях и с бокалом просекко в руках, а на втором — с собранными в пучок волосами, в спортивном костюме и с коробкой шоколадных конфет. В обоих случаях легенда подиумов позировала, сидя в постели.