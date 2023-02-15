Психолог, автор книг по психологии и воспитанию детей Сатья Дас принес извинения после скандала на семинаре в Великом Новгороде. Слова извинения были опубликованы на официальной странице специалиста в социальной сети "ВКонтакте".
Напомним, что на групповом занятии Даса одна слушательница постоянно кричала с места и задавала провокационные вопросы. Спустя время психолог разозлился и ударил женщину сумкой по голове.
По словам эксперта, не помогали никакие средства успокоения:
"Градус повышался и произошло то, что произошло. Сыграли роль и накопленная усталость, и напряжение от беседы со слушательницей, и переживание за тех людей, которые пришли получать ответы на вопросы, а не слушать словесные перебранки".
Он также добавил, что такое поведение недопустимо. Сатья Дас сожалеет о случившемся:
"Я и моя команда приносим извинения. Это будет точкой роста для нас".