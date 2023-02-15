Лопес и Аффлек накололи парные тату в День всех влюбленных

Романтичный поступок расценили как показуху.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Дженнифер Лопес и ее муж Бен Аффлек попытались заткнуть рты хейтерам, рассуждающим о том, что брак двух голливудских знаменитостей — это всего лишь пиар-ход, и эти двое скоро разбегутся. Супруги доказали истинность своих чувств друг к другу, сделав парные татуировки.

В День святого Валентина на страничке Джей Ло в соцсетях появилась серия фотографий. На двух из них актриса показала свежие тату. Звезда «Свадебного переполоха» наколола на левом боку знак бесконечности, пронзенный стрелой. Внутри знака вписаны имена супругов. Аффлек выбрал другой, но не менее романтичный рисунок: на его теле теперь красуются две скрещенные стрелы с первыми буквами его имени и имени жены.

«Обязательство — это сексуально. С Днем святого Валентина, моя любовь» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. WomanHit.ru), — подписала Лопес публикацию.

Однако не все подписчики умилились поступку актеров. Нашлось немало тех, кто все еще не уверен в долгосрочности брака звезд.