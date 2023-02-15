Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+13° в 
USD 74.21EUR 79.57
Войти в почту
54 минуты назад

«Очень стараются»: Лопес и Аффлек накололи парные тату в День всех влюбленных

WomanHit.ru

Романтичный поступок расценили как показуху.

Лопес и Аффлек накололи парные тату в День всех влюбленных
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Дженнифер Лопес и ее муж Бен Аффлек попытались заткнуть рты хейтерам, рассуждающим о том, что брак двух голливудских знаменитостей — это всего лишь пиар-ход, и эти двое скоро разбегутся. Супруги доказали истинность своих чувств друг к другу, сделав парные татуировки.

В День святого Валентина на страничке Джей Ло в соцсетях появилась серия фотографий. На двух из них актриса показала свежие тату. Звезда «Свадебного переполоха» наколола на левом боку знак бесконечности, пронзенный стрелой. Внутри знака вписаны имена супругов. Аффлек выбрал другой, но не менее романтичный рисунок: на его теле теперь красуются две скрещенные стрелы с первыми буквами его имени и имени жены.

«Обязательство — это сексуально. С Днем святого Валентина, моя любовь» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. WomanHit.ru), — подписала Лопес публикацию.

Однако не все подписчики умилились поступку актеров. Нашлось немало тех, кто все еще не уверен в долгосрочности брака звезд.

«Очень стараются убедить нас… », «Ну… по крайней мере, оно достаточно маленькое, чтобы снять, когда она решает прыгнуть к кому-то другому», «J» на его тату было для Дженнифер Гарнер… давайте будем честными с самими собой", — прокомментировали увиденное скептики.

Звёзды,Дженнифер Гарнер,Бен Аффлек,Дженнифер Лопес,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители