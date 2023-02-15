Кутчер планировал назвать в честь жены вершину на Южном полюсе

Актёр добрался туда в рамках испытания, которое принял после обнаружения у него редкого аутоиммунного заболевания.

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Три года назад Эштон Кутчер перенёс васкулит – аутоиммунное заболевание, в один из дней сделавшее его неспособным ходить, видеть и слышать. После того, как звезда фильма «Джобс: Империя соблазна» смог побороть недуг, он решил испытать себя физически в любой возможной форме. «Я посетил Южный полюс, я пробежал марафон, я поучаствовал в (телешоу) «В дикой природе с Беаром Гриллсом». Я просто собирался зайти так далеко, как только смогу, просто, чтобы обрести уверенность в себе, что я полностью вернулся, что я существую», - рассказал Кутчер журналистам.

В частности, во время поездки в Антарктиду он покорил ранее неизвестную вершину и получил возможность дать ей название. «Мы поднялись на гору, и он (напарник) сказал: «Ты – первый человек, кто вообще сюда попал. Ты должен назвать её. И я: «Это правда? Тогда это гора Мила», - отметил Эштон, уточнив, что собирался назвать вершину в честь жены, актрисы Милы Кунис.