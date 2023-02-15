Киркоров расплакался на съемках нового клипа

Певец Филипп Киркоров признался, что расчувствовался на съемках нового клипа на песню "Если ты уйдешь". Об этом артист рассказал kp.ru.

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По словам Киркорова, он пустил слезу, когда увидел историю любви в кадрах фильма Николая Лебедева "Нюрнберг". Однако артист отметил, что в клип не войдут планы со слезой:

"Я попросил Лебедева их убрать. Надо, чтобы в зале плакали, а не артист плакал".

Известно, что новая песня Киркорова станет саундтреком к фильму Лебедева. Сам режиссер назвал Киркорова "дисциплинированным артистом", с которым приятно работать.