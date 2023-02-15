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9 минут назад

Артист Филипп Киркоров расплакался на съемках нового клипа

Мария Иглина

Певец Филипп Киркоров признался, что расчувствовался на съемках нового клипа на песню "Если ты уйдешь". Об этом артист рассказал kp.ru.

Киркоров расплакался на съемках нового клипа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Киркорова, он пустил слезу, когда увидел историю любви в кадрах фильма Николая Лебедева "Нюрнберг". Однако артист отметил, что в клип не войдут планы со слезой:

"Я попросил Лебедева их убрать. Надо, чтобы в зале плакали, а не артист плакал".

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Известно, что новая песня Киркорова станет саундтреком к фильму Лебедева. Сам режиссер назвал Киркорова "дисциплинированным артистом", с которым приятно работать.

Ранее стало известно, что Шакира обещает жестоко отомстить бывшему мужу в новом видео.

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