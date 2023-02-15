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19 минут назад

Клава Кока опубликовала снимок с возлюбленным и попросила позвать ее замуж

Газета.Ru

Певица Клава Кока в День святого Валентина опубликовала фотографию с возлюбленным в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Клава Кока попросила позвать ее замуж
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Не зови меня «зая», зови меня замуж. С Днем всех влюбленных, а для тех, кто не придумал подарок — порадовать вторую половинку лучше всего отсутствием третьей», — написала Кока.

Фанаты поддержали исполнительницу и начали шутить о том, что рука таинственного избранника может принадлежать рэперу Егору Криду.

«После этого поста самый частый запрос в Google: «Как выглядит рука Крида?»; «Что вы с Кридом двое такие странные? Тот вечно одинокий и ты замуж постоянно хочешь. Сделайте уже что-нибудь»; «Теперь все шипперы будут сидеть и думать, кто это Клаве руку протянул», — написали поклонники.

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