Клава Кока попросила позвать ее замуж

«После этого поста самый частый запрос в Google: «Как выглядит рука Крида?»; «Что вы с Кридом двое такие странные? Тот вечно одинокий и ты замуж постоянно хочешь. Сделайте уже что-нибудь»; «Теперь все шипперы будут сидеть и думать, кто это Клаве руку протянул», — написали поклонники.