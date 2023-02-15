Девушка Тимати показала, как она отметила 14 февраля с рэпером

Девушка Тимати, модель Валентина Иванова показала, как провела День всех влюбленных. Снимками она поделилась в социальных сетях.
Валентина Иванова опубликовала совместные фото со свидания с Тимати. Пара провела вечер в одном из ресторанов в Москве. На фото они позируют за столиком.
Впервые слухи о возможном романе Тимати и Валентины Ивановой появились в январе, когда в сети начали распространяться фото, на которых рэпер отдыхает с моделью за границей. Уже в апреле пара впервые вышла в свет вместе.
В начале декабря пара вместе появилась на свадьбе Оксаны Самойловой и Джигана. Выход произвел фурор, поскольку всего за несколько дней до мероприятия появилась информация о расставании пары. В соцсетях ходили слухи о новом романе рэпера с девушкой по имени Паулина. Вместе с ней Тимати появился на мероприятии, связанном с антиквариатом.