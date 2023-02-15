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35 минут назад

Девушка Тимати показала, как она отметила 14 февраля с рэпером

Газета.Ru

Девушка Тимати, модель Валентина Иванова показала, как провела День всех влюбленных. Снимками она поделилась в социальных сетях.

Девушка Тимати показала, как она отметила 14 февраля с рэпером
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Валентина Иванова опубликовала совместные фото со свидания с Тимати. Пара провела вечер в одном из ресторанов в Москве. На фото они позируют за столиком.

Впервые слухи о возможном романе Тимати и Валентины Ивановой появились в январе, когда в сети начали распространяться фото, на которых рэпер отдыхает с моделью за границей. Уже в апреле пара впервые вышла в свет вместе.

В начале декабря пара вместе появилась на свадьбе Оксаны Самойловой и Джигана. Выход произвел фурор, поскольку всего за несколько дней до мероприятия появилась информация о расставании пары. В соцсетях ходили слухи о новом романе рэпера с девушкой по имени Паулина. Вместе с ней Тимати появился на мероприятии, связанном с антиквариатом.

Звёзды,Оксана Самойлова,Тимати,Валентина Иванова,
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