Матросов высказался о разводе и изменах

Актер Денис Матросов откровенно рассказал о разводе и изменах в браке.

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Как признается артист, ему тяжело дался развод с Ольгой Головиной, Денис сильно переживал.

«Нет ничего радостного в том, что моя очередная семья разрушилась», - отметил актер в интервью «Антенна-Телесемь».

Как отмечает актер, он всегда мечтал, что у него будет одна супруга до конца жизни. Однако обстоятельства складываются так, что его отношения разрушаются.

После этого Матросов решил разобраться в себе и понять, почему у него не складывается личная жизнь.