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1 час назад

Денис Матросов высказался о разводе и изменах

runews24.ruиещё 1

Актер Денис Матросов откровенно рассказал о разводе и изменах в браке.

Матросов высказался о разводе и изменах
Фото: runews24.rurunews24.ru

Как признается артист, ему тяжело дался развод с Ольгой Головиной, Денис сильно переживал.

«Нет ничего радостного в том, что моя очередная семья разрушилась», - отметил актер в интервью «Антенна-Телесемь».

Как отмечает актер, он всегда мечтал, что у него будет одна супруга до конца жизни. Однако обстоятельства складываются так, что его отношения разрушаются.

После этого Матросов решил разобраться в себе и понять, почему у него не складывается личная жизнь.

Актера возмущают слухи о его изменах. Новости об этом появились во время его брака с актрисой Марией Куликовой. Как отмечает артист, он перестал себя ценить и забыл про свои хорошие поступки. По словам Матросова, он никогда не изменял своим возлюбленным и считает подобные поступки недостойными.

Звёзды,Измена,Женская измена,Ольга Головина,Денис Матросов,Мария Куликова,
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