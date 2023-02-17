Матросов высказался о разводе и изменах

Актер Денис Матросов откровенно рассказал о разводе и изменах в браке.
Как признается артист, ему тяжело дался развод с Ольгой Головиной, Денис сильно переживал.
«Нет ничего радостного в том, что моя очередная семья разрушилась», - отметил актер в интервью «Антенна-Телесемь».
Как отмечает актер, он всегда мечтал, что у него будет одна супруга до конца жизни. Однако обстоятельства складываются так, что его отношения разрушаются.
После этого Матросов решил разобраться в себе и понять, почему у него не складывается личная жизнь.
Актера возмущают слухи о его изменах. Новости об этом появились во время его брака с актрисой Марией Куликовой. Как отмечает артист, он перестал себя ценить и забыл про свои хорошие поступки. По словам Матросова, он никогда не изменял своим возлюбленным и считает подобные поступки недостойными.