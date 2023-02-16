Паулина Поризкова показала лицо без макияжа на фото в бикини

Американская супермодель, актриса и писательница чешского происхождения Паулина Поризкова показала фигуру на откровенном фото и порадовала фанатов.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Соответствующий кадр и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

57-летняя знаменитость опубликовала снимок, на котором она позирует на территории виллы в черно-желтом бикини с анималистичным принтом.

Манекенщицу запечатлели сидящей на шезлонге с распущенными волосами без макияжа на лице. Вдобавок телезвезда отказалась от аксессуаров и солнцезащитных очков.

Lenta.ru