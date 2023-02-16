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4 минуты назад

Паулина Поризкова показала лицо без макияжа на фото в бикини

Lenta.ruиещё 1

Американская супермодель, актриса и писательница чешского происхождения Паулина Поризкова показала фигуру на откровенном фото и порадовала фанатов.

Паулина Поризкова показала лицо без макияжа на фото в бикини
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Соответствующий кадр и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

57-летняя знаменитость опубликовала снимок, на котором она позирует на территории виллы в черно-желтом бикини с анималистичным принтом.

Манекенщицу запечатлели сидящей на шезлонге с распущенными волосами без макияжа на лице. Вдобавок телезвезда отказалась от аксессуаров и солнцезащитных очков.

Lenta.ru

Подписчики восхитились внешним видом Поризковой в комментариях под постом. «Шикарная», «Просто вау», «Сексуально», «Тебе точно 57 лет?», «Выглядит потрясающе для своего возраста», «Обожаю тебя, Паулина!», «Самая лучшая женщина в мире», «Красотка», — высказывались многочисленные поклонники.

Звёзды,Паулина Поризкова,
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