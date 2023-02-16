Успенская отказалась заводить новые романтические отношения

Певица Любовь Успенская решила не заводить отношения с мужчинами. Она уверена, что ни один избранник не выдержит ее ритма жизни.
Артистка увлечена музыкальной карьерой и постоянно находится в разъездах. По ее мнению, для создания семьи нужен более спокойный ритм. К тому же, убеждена Успенская, следует отдавать себя родным, а для нее с постоянными гастролями это невозможно.
«Я дала себе клятву и обручилась на всю жизнь со сценой», — заявила королева шансона в эфире программы Пятого канала «Светская хроника».
Артистка не скрывает, что мечтает стать бабушкой. У звезды есть взрослая дочь Татьяна Плаксина, которой Успенская хочет устроить личную жизнь.