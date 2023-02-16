Успенская отказалась заводить новые романтические отношения

Певица Любовь Успенская решила не заводить отношения с мужчинами. Она уверена, что ни один избранник не выдержит ее ритма жизни.

Артистка увлечена музыкальной карьерой и постоянно находится в разъездах. По ее мнению, для создания семьи нужен более спокойный ритм. К тому же, убеждена Успенская, следует отдавать себя родным, а для нее с постоянными гастролями это невозможно.