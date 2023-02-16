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1 час назад

Любовь Успенская отказалась заводить новые романтические отношения

Слово и Делоиещё 1

Певица Любовь Успенская решила не заводить отношения с мужчинами. Она уверена, что ни один избранник не выдержит ее ритма жизни.

Успенская отказалась заводить новые романтические отношения
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Артистка увлечена музыкальной карьерой и постоянно находится в разъездах. По ее мнению, для создания семьи нужен более спокойный ритм. К тому же, убеждена Успенская, следует отдавать себя родным, а для нее с постоянными гастролями это невозможно.

«Я дала себе клятву и обручилась на всю жизнь со сценой», — заявила королева шансона в эфире программы Пятого канала «Светская хроника».

Артистка не скрывает, что мечтает стать бабушкой. У звезды есть взрослая дочь Татьяна Плаксина, которой Успенская хочет устроить личную жизнь.

Звёзды,Любовь Успенская,
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