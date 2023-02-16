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1 час назад

Беременная Рианна назвала первые дни материнства «выносом мозга»

Lenta.ruиещё 1

В ожидании второго ребенка барбадосская певица Рианна вспомнила свои «безумные» первые дни материнства. Об этом она рассказала в интервью британскому Vogue.

Рианна назвала первые дни материнства «выносом мозга»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Беременная исполнительница назвала жизнь с маленьким сыном «выносом мозга».

«Ты не спишь. Совсем. Даже если бы ты хотел. Чувак, ты по большей части просто зомби. Ты просто делаешь движения, и даже тогда у тебя паранойя», — поделилась Рианна.

Певица также сказала, что им было некому помочь:

«Это были только мы как родители и наш ребенок».

Несмотря на первоначальное беспокойство, артистка назвала роль родителя легендарной.

«Это все. Ты действительно не помнишь свою предыдущую жизнь, это самая сумасшедшая вещь на свете», — сказала она.

При этом Рианна отметила, что хотела бы, чтобы у нее было больше детей.

Певица также рассказала о связи, которая образовалась между сыном и его отцом, хип-хоп-исполнителем ASAP Rocky.

«Он одержим своим отцом. А я такая: "Разве не я тебя родила? Что происходит?"» — пошутила Рианна, отметив, что все, что говорят о сыновьях и матерях, является мифом. «Сыновья и отцы — это безумие», — добавила она.

Звёзды,Рианна,
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