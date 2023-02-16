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2 часа назад

Дарья Мороз впервые вышла в свет с новым возлюбленным, известным музыкантом

Диана Товсепова

Звезда сериала «Содержанки», российская актриса Дарья Мороз после развода с режиссером Константином Богомоловым, несколько лет была одна.

В последнее время в личной жизни звезды случились перемены - актриса решила показать нового возлюбленного. Так, Мороз вышла в свет с известным музыкантом, с которым у нее романтические отношения.

Актриса появилось на премьере сезона «Содержанок» в компании с аккордеонистом Петром Дрангой. Пара не скрывала чувств, обнимаясь и наслаждаясь взглядами друг друга.

Соцсети

Дарье Мороз 39 лет и она была замужем дважды, воспитывает 12-летнюю дочь Анну. Петр Дранга — 38-летний аккордеонист-виртуоз, актер и дирижер.

Дарья Мороз станет режиссером сериала "Секс. До и после"

Ранее мы писали об актерах, которые сыграли в кино и пожалели.

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