Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+13° в 
USD 74.21EUR 79.57
Войти в почту
1 час назад

«Это его личное дело»: звезда «Женского стендапа» Варя Щербакова оправдала Марата Башарова за избиение жен

Popcake.tv

Марат Башаров в последнее время все реже появляется на экранах. Дело в том, что его не так охотно зовут на какие-то роли, хотя полностью не «отменяют». К нему испортилось отношение после того, как стало известно, что Марат избивает своих женщин.

«Это его личное дело»: Башарова оправдали за избиение жен
Фото: Popcake.tvPopcake.tv

Две его бывшие жены даже обращались в больницу со сломанными носами после того, как мужчина поднимал на них руку.

По поводу Марата ходит множество разговоров. Почему-то он продолжает работать и в театре, и в кино, и ведет «Битву Экстрасенсов».

Однако была ситуация, когда Татьяна Тарасова не захотела сидеть в шоу за одним столом с Маратом из-за того, что он абьюзер.

По поводу Марата высказалась и звезда шоу «Женский форум» и «Женский стендап» Варвара Щербакова.

Она защитили Башарова и заявила о том, что он не должен лишаться карьеры из-за того, что бьет жен.

Варя убеждена, что все то, что он делает – «его личное дело».

По словам юмористки, она будет продолжать смотреть сериалы и фильмы с его участием, а еще ее не напрягает присутствие Башарова в шоу про магов.

Звёзды,Варвара Щербакова,Марат Башаров,Татьяна Тарасова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители