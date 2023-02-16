«Это его личное дело»: Башарова оправдали за избиение жен

Марат Башаров в последнее время все реже появляется на экранах. Дело в том, что его не так охотно зовут на какие-то роли, хотя полностью не «отменяют». К нему испортилось отношение после того, как стало известно, что Марат избивает своих женщин.

Фото: Popcake.tv Popcake.tv

Две его бывшие жены даже обращались в больницу со сломанными носами после того, как мужчина поднимал на них руку.

По поводу Марата ходит множество разговоров. Почему-то он продолжает работать и в театре, и в кино, и ведет «Битву Экстрасенсов».

Однако была ситуация, когда Татьяна Тарасова не захотела сидеть в шоу за одним столом с Маратом из-за того, что он абьюзер.

По поводу Марата высказалась и звезда шоу «Женский форум» и «Женский стендап» Варвара Щербакова.

Она защитили Башарова и заявила о том, что он не должен лишаться карьеры из-за того, что бьет жен.

Варя убеждена, что все то, что он делает – «его личное дело».