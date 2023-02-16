Ксения Бородина считает, что психолог Сатья Дас, который на днях в Великом Новгороде ударил женщину по голове ее сумкой и попал на видео, не имел права так себя вести. Об этом она высказалась в личном блоге.

По мнению ведущей, подобное поведение неприемлемо для профессионала, тем более в сфере психологии. Она отметила, что на семинарах наподобие того, что проводил Дас, могут быть люди в тяжелом состоянии или нетрезвые.

"Есть же охрана, есть куча помощников, можно остановить мероприятие, взять паузу и вывести человека из зала", — предложила Ксения.

Бородиной ответили комментаторы в соцсетях. Одна из очевидиц инцидента подчеркнула, что охраны не было, вывести женщину из зала пытались несколько мужчин, но им это не удалось. Она ругалась матом, кричала, пинала психолога, который ее приобнимал и старался успокоить.

Другая посетительница мероприятия подтверждает, что предшествующие удару экологичные действия Даса были безуспешны, хотя не оправдывает поступок коуча. По ее словам, женщине стоило обратиться к психиатру, а не к семейному психологу.