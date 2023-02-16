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1 час назад

Телеведущая Ксения Бородина осудила психолога, который ударил женщину

Мира Маркина

Ксения Бородина считает, что психолог Сатья Дас, который на днях в Великом Новгороде ударил женщину по голове ее сумкой и попал на видео, не имел права так себя вести. Об этом она высказалась в личном блоге.

По мнению ведущей, подобное поведение неприемлемо для профессионала, тем более в сфере психологии. Она отметила, что на семинарах наподобие того, что проводил Дас, могут быть люди в тяжелом состоянии или нетрезвые.

"Есть же охрана, есть куча помощников, можно остановить мероприятие, взять паузу и вывести человека из зала", — предложила Ксения.

Бородиной ответили комментаторы в соцсетях. Одна из очевидиц инцидента подчеркнула, что охраны не было, вывести женщину из зала пытались несколько мужчин, но им это не удалось. Она ругалась матом, кричала, пинала психолога, который ее приобнимал и старался успокоить.

Психолог Сатья Дас ударил женщину по голове на своем семинаре

Другая посетительница мероприятия подтверждает, что предшествующие удару экологичные действия Даса были безуспешны, хотя не оправдывает поступок коуча. По ее словам, женщине стоило обратиться к психиатру, а не к семейному психологу.

Ранее Сатья Дас извинился за свой поступок.

Звёзды,Видео,Ксения Бородина,
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