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40 минут назад

Рианна пообещала выпустить новый альбом в этом году после 7 лет молчания

Газета.Ru

Певица Рианна в беседе с британским Vogue призналась, что готова выпустить новый музыкальный альбом.

Рианна пообещала выпустить новый альбом в этом году
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Артистка рассказала, что хотела бы порадовать поклонников новой музыкой уже в этом году.

"Честно говоря, было бы смешно, если бы это было не в этом году. Но я просто хочу повеселиться. Я просто хочу создавать музыку и снимать видео", - говорит Рианна.

Последний на данный момент альбом исполнительницы "Anti" вышел в 2016 году.

Рианна объяснила, что с тех пор не выпускала полноформатных альбомов, потому что не могла создать музыку на одном уровне с "Anti", который она считает "самым блестящим".

Звёзды,Рианна,
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