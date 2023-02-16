Певица Анна Седокова любила напарниц по группе "ВИА Гра", но чувствовала, что ее самой будто не существует. Об этом она рассказала поклонникам в соцсетях.

По ее словам, коллеги не писали и не звонили после ее ухода, только Надежда Грановская связывалась с Анной один раз, а также экс-солистка встретилась со своими "сестрами, лучшими друзьями и семьей" на съемках "Хочу к Меладзе".

Почему решила покинуть музыкальный коллектив, Седокова не рассказала. По ее словам, нет смысла переживать о том, что уже свершилось, но причина была веской.

Причиной вспомнить уход из группы "ВИА Гра" стал ремейк песни "Не оставляй меня, любимый" — ее Седокова исполняла в коллективе вместе с Надеждой Грановской и Верой Брежневой. Для Анна песня имеет сакральное значение, и в клипе она танцем постаралась выразить свои чувства.