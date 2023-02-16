Клава Кока призналась, что думает о завершении карьеры

Певица Клава Кока рассказала о желании завершить музыкальную карьеру. Ее цитирует Teleprogramma.pro.
"Вообще, мысли такие приходят ко мне каждый день. Но потом приходит Пашу (генеральный директор лейбла Black Star - прим. "Газеты.Ru") и говорит: "Клавочка, у нас все расписано", - поделилась Кока.
Ранее артистка шутила, что намерена уйти со сцены и реализовать себя в материнстве.
В День святого Валентина Клава Кока опубликовала снимок с возлюбленным и попросила позвать ее замуж. Исполнительница не стала раскрывать, с кем состоит в отношениях.