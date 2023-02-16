Дакота призналась, как относится к возлюбленной Соколовского

Экс-супруги — прекрасный пример того, как можно пережить тяжелый развод, не убить друг друга, а потом еще и остаться друзьями.

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Влад и Рита разошлись в далеком 2018 году, и хотя тогда казалось, что отношения между ними навсегда испорчены, со временем бывшая пара продолжила мило общаться и вместе воспитывать дочь.

Более того, Дакота даже смогла принять новую избранницу музыканта и на днях рассказала об их взаимной любви подписчикам.

В общении с нынешними девушками своих бывших Рита достигла небывалых высот.

«Жить надо так, чтобы новая жена твоего бывшего мужа вот так комментила твои секси-сторис», — шутливо написала Рита и прикрепила скриншот, на котором возлюбленная Соколовского Ангелина Суркова восхищается ее красотой.

«Я не только профессионально вымогаю цветы, я еще и профессионально влюбляю в себя всех нынешних моих бывших. Это талант!» — похвасталась Рита уже в следующем посте.

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