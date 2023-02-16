Раскрыт секрет популярности Ирины Шейк в модельном бизнесе

Российская участница конкурса «Мисс вселенная - 2022» Анна Линникова рассказала, что ее восхищает модель Ирина Шейк. Также она порассуждала над тем, как именно Ирине удалось добиться таких успехов в мировом модельном бизнесе, пишет Центральная Служба Новостей.

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Анна отметила, что Шейк очень харизматичная. Этим она и нравится многим. К тому же популярная модель умеет себя преподносить. Однако, по словам Линниковой таких успехов Шейк добилась потому, что оказалась в «нужное время в нужном месте».