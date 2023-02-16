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2 часа назад

Раскрыт секрет популярности Ирины Шейк в модельном бизнесе

Моя Москва.онлайн

Российская участница конкурса «Мисс вселенная - 2022» Анна Линникова рассказала, что ее восхищает модель Ирина Шейк. Также она порассуждала над тем, как именно Ирине удалось добиться таких успехов в мировом модельном бизнесе, пишет Центральная Служба Новостей.

Раскрыт секрет популярности Ирины Шейк в модельном бизнесе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Анна отметила, что Шейк очень харизматичная. Этим она и нравится многим. К тому же популярная модель умеет себя преподносить. Однако, по словам Линниковой таких успехов Шейк добилась потому, что оказалась в «нужное время в нужном месте».

Изначально Ирина работала по контрактам, пока ее заметили известные модельеры в Париже. Так она оказалась на подиуме на показах Недели моды. Как заметила Линникова, также было и с Натальей Водяновой.

Звёзды,Ирина Шейк,Наталья Водянова,
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