Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+12° в 
USD 74.76EUR 79.98
Войти в почту
2 часа назад

46-летний Орландо Блум показал эффектную фигуру и рассказал об отношениях с невестой

Диана Товсепова

В последнем выпуске журнала Flaunt 46-летний актер Орландо Блум предстал с голым торсом. Для читательниц сюрпризом было не только такое эффектное тело актера, но и его откровения об отношениях с невестой, 38-летней поп-звездой Кэти Перри.

Flaunt Magazine

Орландо рассказал, что с будущей женой находится в разных сферах, и они не всегда понимают друг друга.

«Иногда все очень, очень, очень сложно. Я не буду лгать. Мы определенно боремся с нашими эмоциями и творчеством», — признался он.

Однако, актер отметил, что они оба осознают, что у них есть уникальная особая связь и вместе им никогда не бывает скучно.

Напомним, вскоре после того, как у них с Кэти родилась дочь, Орландо рассказал СМИ, что у них уже не так много интима.

Жена Стетхэма показала, как купалась обнаженной на Мальдивах

Ранее мы писали о том, что Белла Хадид продемонстрировала фигуру в рекламе нижнего белья.

Звёзды,Видео,Белла Хадид,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители