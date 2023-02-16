В последнем выпуске журнала Flaunt 46-летний актер Орландо Блум предстал с голым торсом. Для читательниц сюрпризом было не только такое эффектное тело актера, но и его откровения об отношениях с невестой, 38-летней поп-звездой Кэти Перри.

Flaunt Magazine

Орландо рассказал, что с будущей женой находится в разных сферах, и они не всегда понимают друг друга.

«Иногда все очень, очень, очень сложно. Я не буду лгать. Мы определенно боремся с нашими эмоциями и творчеством», — признался он.

Однако, актер отметил, что они оба осознают, что у них есть уникальная особая связь и вместе им никогда не бывает скучно.

Напомним, вскоре после того, как у них с Кэти родилась дочь, Орландо рассказал СМИ, что у них уже не так много интима.