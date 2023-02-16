Лопес надела романтичное платье на ужин с Аффлеком

Пара отметила День всех влюблённых в одном из лос-анджелесских ресторанов.

Фото: Inc-News Inc-News

Дженнифер Лопес выглядела настоящей принцессой, когда вечером 14-го февраля отправилась с Беном Аффлеком в ресторан Giorgio Baldi в Санта-Монике (округ Лос-Анджелеса). Заведение популярно у знаменитостей, и кроме четы Аффлеков там часто бывают Ким Кардашьян и Рианна.

По случаю первого Дня святого Валентина для них в качестве женатой пары Дженнифер надела лёгкое, струящееся платье из двухцветного, бело-розового шёлкового шифона. Классический силуэт с пышными рукавами певица перехватила на талии тонким белым ремешком, а из обуви остановила выбор на паре золотистых босоножек на платформе. Весь образ Лопес в тот вечер был наполнен мягкостью и воздушностью, которому идеально соответствовал наряд её мужа. Аффлек для похода в ресторан облачился в строгий синий костюм-двойку, такого же цвета пальто и замшевые ботинки.