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1 час назад

Дженнифер Лопес надела романтичное платье на ужин с Беном Аффлеком

Inc-News

Пара отметила День всех влюблённых в одном из лос-анджелесских ресторанов.

Лопес надела романтичное платье на ужин с Аффлеком
Фото: Inc-NewsInc-News

Дженнифер Лопес выглядела настоящей принцессой, когда вечером 14-го февраля отправилась с Беном Аффлеком в ресторан Giorgio Baldi в Санта-Монике (округ Лос-Анджелеса). Заведение популярно у знаменитостей, и кроме четы Аффлеков там часто бывают Ким Кардашьян и Рианна.

По случаю первого Дня святого Валентина для них в качестве женатой пары Дженнифер надела лёгкое, струящееся платье из двухцветного, бело-розового шёлкового шифона. Классический силуэт с пышными рукавами певица перехватила на талии тонким белым ремешком, а из обуви остановила выбор на паре золотистых босоножек на платформе. Весь образ Лопес в тот вечер был наполнен мягкостью и воздушностью, которому идеально соответствовал наряд её мужа. Аффлек для похода в ресторан облачился в строгий синий костюм-двойку, такого же цвета пальто и замшевые ботинки.

Супруги решили провести вечер 14-го февраля в интимной обстановке после того, как днём поделились в соцсетях идентичными татуировками, которые набили себе в знак верности и любви к друг другу.

Звёзды,Бен Аффлек,Дженнифер Лопес,Ким Кардашьян,
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